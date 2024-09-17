СМИ: Байден должен позволить Зеленскому бомбить Россию до переговоров
Ведущие средства массовой информации США раскритиковали администрацию американского президента Джо Байдена.
Они обвинили главу государства в нерешительности и потребовали снять ограничения на использование Киевом дальнобойных ракет Запада для ударов вглубь территории России. Bloomberg пишет, что «Байден должен позволить Зеленскому бомбить Путина до стола переговоров», так как «нерешительность» президента США ставит в затруднительное положение его преемницу, кандидата в президенты Камалу Харрис.
Агентство отмечает, что если глава государства сможет подтвердить решимость Вашингтона одновременно с призывом к переговорам, то оставит после себя «настолько сильное наследие», что Харрис сможет его преумножать, а экс-президент Дональд Трамп «не сможет разрушить, даже если попытается».
Washington Post считает, что США следует брать на себя больше рисков, чтобы помочь Киеву. В статье говорится, что если президент России Владимир Путин победит, «то это навредит интересам Вашингтона и Европы на десятилетия». Издание надеется на согласие Байдена снять ограничение по итогам его предстоящей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая может пройти на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке на предстоящей неделе.
Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что США не намерены снимать ограничения на удары украинских вооруженных сил дальнобойным оружием по территории России по итогам переговоров президента Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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