Байден примет Зеленского в Вашингтоне 26 сентября
Президент США Джо Байден 26 сентября примет Владимира Зеленского в Вашингтоне, отдельная встреча запланирована у вице-президента Камалы Харрис. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
На переговорах будут обсуждаться украинский конфликт, стратегическое планирование и поддержка США. Байден и Харрис подчеркнут свою твердую поддержку Киева, следует из релиза.
Россия называет поставки вооружений Украине вмешательством НАТО в конфликт.
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с оружием для Украины будут считаться законными целями для России, передает «Радиоточка НСН».
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