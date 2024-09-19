Байден примет Зеленского в Вашингтоне 26 сентября

Президент США Джо Байден 26 сентября примет Владимира Зеленского в Вашингтоне, отдельная встреча запланирована у вице-президента Камалы Харрис. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

На переговорах будут обсуждаться украинский конфликт, стратегическое планирование и поддержка США. Байден и Харрис подчеркнут свою твердую поддержку Киева, следует из релиза.

Трамп заявил, что может встретиться с Зеленским во время его поездки в США

Россия называет поставки вооружений Украине вмешательством НАТО в конфликт.

Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с оружием для Украины будут считаться законными целями для России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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