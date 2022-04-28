Байден заявил, что США не нападают на Россию
Президент США Джо Байден заявил, что действия Вашингтона направлены только на оказание помощи Украине, сообщает РИА Новости.
Выступая в Белом доме он подчеркнул, что Соединённые Штаты не нападают на Россию.
«Мы не отправляем военных для борьбы с российскими военными на Украине», - заключил американский лидер.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в конгресс уже поступил запрос американского президента Джо Байдена о выделении порядка 33 млрд долларов на военную и экономическую поддержку Украины.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+7 681 / сут.
Умерли
376 тыс.+166 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+11 063 / сут.
- Россия ввела санкции против премьер-министра Канады Джастина Трюдо
- Байден передал Конгрессу инициативы о конфискации активов «российских олигархов»
- ФАС разрешила БКХ «Коломенский» купить ООО «Хлебный Дом»
- Байден заявил, что США не нападают на Россию
- «Интеррос» купит долю семьи Тинькова в «Тинькофф»
- В Петербурге появились обличительные афиши с Моргенштерном, Брежневой и Монеточкой
- Байден запросил у конгресса США $33 млрд на помощь Украине
- «Остров», «Событие» и «Символ» - лидеры продаж среди жилых комплексов Москвы
- Российские ученые выяснили, что волнует студентов
- Решение суда по делу против Ксении Собчак не вступило в силу из-за ошибки судьи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru