Байден заявил, что США не нападают на Россию

Президент США Джо Байден заявил, что действия Вашингтона направлены только на оказание помощи Украине, сообщает РИА Новости.

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Выступая в Белом доме он подчеркнул, что Соединённые Штаты не нападают на Россию.

«Мы не отправляем военных для борьбы с российскими военными на Украине», - заключил американский лидер.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в конгресс уже поступил запрос американского президента Джо Байдена о выделении порядка 33 млрд долларов на военную и экономическую поддержку Украины.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАУкраинаРоссияДжо Байден
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