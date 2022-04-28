Байден заявил, что США не нападают на Россию

Выступая в Белом доме он подчеркнул, что Соединённые Штаты не нападают на Россию.



«Мы не отправляем военных для борьбы с российскими военными на Украине», - заключил американский лидер.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в конгресс уже поступил запрос американского президента Джо Байдена о выделении порядка 33 млрд долларов на военную и экономическую поддержку Украины.