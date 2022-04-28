Байден запросил у конгресса США $33 млрд на помощь Украине

По его словам, порядка 20 млрд долларов запращивается на военную помощь, 8,5 млрд долларов - на экономическую, в том числе 7,5 млрд - на прямую бюджетную поддержку Украины. Ещё 3 млрд долларов - на решение гуманитарных вопросов.

«Я рад, что дополнительный запрос перед вами. Это то, что необходимо для обеспечения успеха Украины в течение следующих пяти месяцев», - подчеркнул Блинкен.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон предоставит Киеву дополнительный пакет военной помощи на сумму 800 млн долларов, сообщает RT.