Байден запросил у конгресса США $33 млрд на помощь Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в конгресс уже поступил запрос американского президента Джо Байдена о выделении порядка 33 млрд долларов на военную и экономическую поддержку Украины, сообщает РИА Новости.

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По его словам, порядка 20 млрд долларов запращивается на военную помощь, 8,5 млрд долларов - на экономическую, в том числе 7,5 млрд - на прямую бюджетную поддержку Украины. Ещё 3 млрд долларов - на решение гуманитарных вопросов.

«Я рад, что дополнительный запрос перед вами. Это то, что необходимо для обеспечения успеха Украины в течение следующих пяти месяцев», - подчеркнул Блинкен.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон предоставит Киеву дополнительный пакет военной помощи на сумму 800 млн долларов, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:УкраинаСШАДжо Байден
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