Словакия направила Украине военную помощь на сумму 130 млн евро

Словакия направила Украине военную помощь в размере 130 млн евро. Об этом сообщила представитель Минобороны республики Мартина Ковал-Какашчикова, передаёт ТАСС.

Среди поставленных вооружений, в частности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300. Отмечается, что Евросоюз может возместить Словакии затраты на помощь Украине.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСловакия
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