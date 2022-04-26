Словакия направила Украине военную помощь на сумму 130 млн евро

Словакия направила Украине военную помощь в размере 130 млн евро. Об этом сообщила представитель Минобороны республики Мартина Ковал-Какашчикова, передаёт ТАСС.



Среди поставленных вооружений, в частности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300. Отмечается, что Евросоюз может возместить Словакии затраты на помощь Украине.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

