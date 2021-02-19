Байден заявил, что Россия стремится ослабить НАТО и «европейский проект»
Президент США Джозеф Байден, выступая в онлайн-формате на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Россия хочет ослабить НАТО и "европейский проект". Об этом сообщает ТАСС.
Байден выразил уверенность, что Россия "хочет подорвать трансатлантическое единство". Из этого американский президент сделал вывод, что для США и ЕС остается "жизненно важным" отстаивание "суверенитета и целостности" Украины. Байден также назвал Россию причастной к кибератакам в США и европейских странах. По мнению лидера США, для "защиты общей безопасности" США и их союзников необходимо выработать реакцию на эти атаки.
Президент США сравнил вызовы, которые исходят от России и Китая. По его данным, эти страны имеют разные подходы, однако угроза, исходящая от России, "столь же реальна". При этом Байден подчеркнул, что не хочет повторять холодную войну и усиливать противостояние между Западом и Востоком.
Глава Белого дома отметил, что в будущем все народы должны иметь возможность "свободно определять свой путь, не сталкиваясь с насилием и принуждением". Байден также заявил, что приветствует жесткое стратегическое соперничество с Китаем.
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