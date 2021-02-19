Байден заявил, что приветствует жесткое соперничество с Китаем

Соответствующее заявление Байден сделал в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, прошедшей в онлайн-режиме. Президент подчеркнул, что это не является попыткой «столкнуть Восток и Запад», а призывом «играть по одним правилам».

Ранее в феврале Байден заявил, что США должны взять инициативу в отношениях с Китаем.