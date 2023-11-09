Байден запросил у Нетаньяху более чем трехдневную гуманитарную паузу в Газе
Американский лидер Джо Байден запросил у главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху более чем трехдневную гуманитарную паузу в боевых действиях в секторе Газа. Об этом сообщило агентство ТАСС.
Соответствующее заявление Байден сделал в ходе беседы с репортерами на военной базе Эндрюс близ Вашингтона. Президент США добавил, что ему пришлось ждать ответ Израиля «немного больше времени», чем планировал Байден.
Ранее Байден в своем обращении к американскому народу насчет поддержки Украины и Израиля заявил, что мир находится в переломном моменте и принимаемые сейчас решения определят будущие десятилетия. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru