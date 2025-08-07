ВСУ атакуют Волгоградскую область
Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атакуют районы Волгоградской области, сообщает Telegram-канал Mash.
В аэропорту введён план «Ковёр». В результате воздушное пространство закрыто.
В Красноармейском районе включились сирены, начались проблемы с подачей электроснабжения. Жители окрестных районов слышали до восьми взрывов в небе, в Суровикино заметили возгорание. По словам очевидцев, беспилотники летели со стороны села Мариновка.
Ранее стало известно, что при взрыве дрона в Белгородской области пострадали четверо подростков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru