ВСУ атакуют Волгоградскую область

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атакуют районы Волгоградской области, сообщает Telegram-канал Mash.

Над пятью регионами РФ уничтожили 51 украинский беспилотник

В аэропорту введён план «Ковёр». В результате воздушное пространство закрыто.

В Красноармейском районе включились сирены, начались проблемы с подачей электроснабжения. Жители окрестных районов слышали до восьми взрывов в небе, в Суровикино заметили возгорание. По словам очевидцев, беспилотники летели со стороны села Мариновка.

Ранее стало известно, что при взрыве дрона в Белгородской области пострадали четверо подростков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:БеспилотникиВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры