ВСУ атакуют Волгоградскую область

В аэропорту введён план «Ковёр». В результате воздушное пространство закрыто.

В Красноармейском районе включились сирены, начались проблемы с подачей электроснабжения. Жители окрестных районов слышали до восьми взрывов в небе, в Суровикино заметили возгорание. По словам очевидцев, беспилотники летели со стороны села Мариновка.

Ранее стало известно, что при взрыве дрона в Белгородской области пострадали четверо подростков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

