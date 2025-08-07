Развернул «Орешник: Путин сделал предупреждение Трампу
Российский лидер Владимир Путин сделал предупреждение главе США Дональду Трампу, развернув ракетный комплекс «Орешник», сообщает Sohu.
Как пишет китайский портал, недавнее заявление МИД России о том, что Москва более не собирается придерживаться самоограничений, вызвало международный резонанс.
До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко и Путин заявили «об официальном начале серийного производства гиперзвуковой баллистической ракеты Орешник». Журналисты назвали российскую ракету одним из основных средств оружия РФ.
Заявление президента России о передаче первого серийного ракетного комплекса «Орешника» в войска — политико-стратегический сигнал, у которого несколько адресатов и значений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru