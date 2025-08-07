Развернул «Орешник: Путин сделал предупреждение Трампу

Как пишет китайский портал, недавнее заявление МИД России о том, что Москва более не собирается придерживаться самоограничений, вызвало международный резонанс.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко и Путин заявили «об официальном начале серийного производства гиперзвуковой баллистической ракеты Орешник». Журналисты назвали российскую ракету одним из основных средств оружия РФ.

Заявление президента России о передаче первого серийного ракетного комплекса «Орешника» в войска — политико-стратегический сигнал, у которого несколько адресатов и значений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

