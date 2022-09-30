Байден: США поддержит Киев при попытке вернуть свои территории
США продолжат признавать Украину в прежних границах и после присоединения части территорий к России. Об этом заявил американский президент Джо Байден.
По его словам, Россия нарушает международное право, попирает устав ООН и повсюду демонстрирует свое презрение к мирным нациям.
Байден добавил, что США поддержат попытки Киева вернуть их, передает РИА Новости.
Ранее в пятницу страны Евросоюза заявили, что решительно отвергают и осуждают присоединение четырех субъектов к России. В сообщении Евросовета также говорится, что альянс усилит санкции против Москвы.
В Георгиевском зале Кремлевского дворца сегодня состоялась церемония подписания соглашений о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. После этого президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке.
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