Байден: США поддержит Киев при попытке вернуть свои территории

США продолжат признавать Украину в прежних границах и после присоединения части территорий к России. Об этом заявил американский президент Джо Байден.

По его словам, Россия нарушает международное право, попирает устав ООН и повсюду демонстрирует свое презрение к мирным нациям.

Байден добавил, что США поддержат попытки Киева вернуть их, передает РИА Новости.

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Ранее в пятницу страны Евросоюза заявили, что решительно отвергают и осуждают присоединение четырех субъектов к России. В сообщении Евросовета также говорится, что альянс усилит санкции против Москвы.

В Георгиевском зале Кремлевского дворца сегодня состоялась церемония подписания соглашений о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. После этого президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаДжо Байден
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