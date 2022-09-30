Байден: США поддержит Киев при попытке вернуть свои территории

США продолжат признавать Украину в прежних границах и после присоединения части территорий к России. Об этом заявил американский президент Джо Байден.

По его словам, Россия нарушает международное право, попирает устав ООН и повсюду демонстрирует свое презрение к мирным нациям.

Байден добавил, что США поддержат попытки Киева вернуть их, передает РИА Новости.