Великобритания ввела санкции против главы Центробанка Набиуллиной
Правительство Великобритании объявило о расширении антироссийского санкционного списка, сообщает пресс-служба британского кабмина.
В частности, санкции ввели в отношении главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной.
Ограничения на въезд в Великобританию и заморозка активов связаны с тем, что занимая свой пост Набиуллина «является вовлеченным лицом» и «получает выгоду от поддержки правительства России».
Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс анонсировала новые антироссийские санкции из-за референдумов о присоединении республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей к России, сообщает RT.
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