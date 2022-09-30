Великобритания ввела санкции против главы Центробанка Набиуллиной

Правительство Великобритании объявило о расширении антироссийского санкционного списка, сообщает пресс-служба британского кабмина.

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В частности, санкции ввели в отношении главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной.

Ограничения на въезд в Великобританию и заморозка активов связаны с тем, что занимая свой пост Набиуллина «является вовлеченным лицом» и «получает выгоду от поддержки правительства России».

Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс анонсировала новые антироссийские санкции из-за референдумов о присоединении республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей к России, сообщает RT.

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Фото: cbr.ru
ТЕГИ:Санкции Против РоссииВеликобританияЭльвира Набиуллина
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