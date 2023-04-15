Байден скоро объявит о решении выдвигаться на второй срок

«Я уже сделал эти расчеты. Мы объявим об этом относительно скоро», — подчеркнул Байден.

Политик напомнил, что планировал вновь баллотироваться в президенты США, и поездка Ирландию укрепила его оптимизм.

Ранее Байден заявил, что намерен переизбираться на выборах в 2024 году, однако пока он не готов официально выдвигать свою кандидатуру.

