Байден скоро объявит о решении выдвигаться на второй срок
15 апреля 202303:44
Президент США Джо Байден принял решение относительно участия в выборах главы государства в 2024 году и вскоре объявит о нем. Об этом политик заявил, отвечая на вопросы журналистов перед вылетом из Дублина.
«Я уже сделал эти расчеты. Мы объявим об этом относительно скоро», — подчеркнул Байден.
Политик напомнил, что планировал вновь баллотироваться в президенты США, и поездка Ирландию укрепила его оптимизм.
Ранее Байден заявил, что намерен переизбираться на выборах в 2024 году, однако пока он не готов официально выдвигать свою кандидатуру.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru