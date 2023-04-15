Помпео передумал участвовать в выборах президента США

«Мы глубоко переживаем об Америке и проблемах, о которых я говорил в последние полтора года и даже десятилетиями, но сейчас не наше время», — указал Помпео.

Бывшего главу Госдепа называли одним из возможных соперников экс-президента США Дональда Трампа в борьбе за номинацию Республиканской партии.

Между тем Трамп назвал нереалистичным намерение главы Соединенных Штатов Джо Байдена переизбраться на второй срок.

