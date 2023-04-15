Помпео передумал участвовать в выборах президента США
15 апреля 202302:37
Экс-госсекретарь США Майк Помпео не будет участвовать в президентской гонке в 2024 году. Об этом политик заявил в интервью Fox News.
«Мы глубоко переживаем об Америке и проблемах, о которых я говорил в последние полтора года и даже десятилетиями, но сейчас не наше время», — указал Помпео.
Бывшего главу Госдепа называли одним из возможных соперников экс-президента США Дональда Трампа в борьбе за номинацию Республиканской партии.
Между тем Трамп назвал нереалистичным намерение главы Соединенных Штатов Джо Байдена переизбраться на второй срок.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru