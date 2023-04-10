Байден заявил, что намерен переизбираться
10 апреля 202316:09
Президент США Джо Байден в интервью телеканалу NBC News заявил, что пока не готов официально выдвигать свою кандидатуру на очередные президентские выборы.
При этом он отметил, что планирует переизбираться в 2024 году.
«Я планирую баллотироваться, но мы пока не готовы объявить об этом», - указал американский лидер.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что демократы используют коррумпированную судебную систему страны для фальсификации на президентских выборах 2024 года, пишут «Известия».
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10 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru