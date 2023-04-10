Байден заявил, что намерен переизбираться

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу NBC News заявил, что пока не готов официально выдвигать свою кандидатуру на очередные президентские выборы.

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При этом он отметил, что планирует переизбираться в 2024 году.

«Я планирую баллотироваться, но мы пока не готовы объявить об этом», - указал американский лидер.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что демократы используют коррумпированную судебную систему страны для фальсификации на президентских выборах 2024 года, пишут «Известия».

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ФОТО: youtube.com/@WhiteHouse
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