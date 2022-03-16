Байден: ситуация на Украине способна перерасти в «долгую и сложную битву»

Президент США Джо Байден заявил в среду, что происходящее на Украине может быть долгой и сложной «битвой».

«Хочу быть с вами честным. Это может быть долгой и сложной битвой», - сообщил глава администрации США, по ходу своего выступления в связи с оказанием Вашингтоном военной помощи Киеву еще на $800 млн.