Байден: ситуация на Украине способна перерасти в «долгую и сложную битву»
Президент США Джо Байден заявил в среду, что происходящее на Украине может быть долгой и сложной «битвой».
«Хочу быть с вами честным. Это может быть долгой и сложной битвой», - сообщил глава администрации США, по ходу своего выступления в связи с оказанием Вашингтоном военной помощи Киеву еще на $800 млн.
При этом он напомнил, что в субботу США выделили $200 млн на поставки вооружений и амуниции.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации Белого дома заявил, что США планируют подготовить новый пакет санкций против России.
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