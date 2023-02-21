Байден: саммит НАТО в 2024 году примет США

«В следующем году я приму каждого члена НАТО на нашем саммите в Соединенных Штатах, чтобы отпраздновать 75-ю годовщину сильнейшего оборонного альянса в мировой истории», - заявил Байден.

Он также заверил союзников, что Вашингтон по-прежнему привержен пятой статье устава НАТО.

«Атака на одного - это атака на всех», - добавил президент США.

Ранее, как сообщала НСН, Байден заявил, что Украина преуспевает в конфликте.

