Байден: саммит НАТО в 2024 году примет США

США примут у себя саммит НАТО в 2024 году. Об этом сообщил глава Белого дома Джо Байден, в ходе своего выступления в Варшаве, сообщает ТАСС.

По его словам, этот год станет юбилейным для альянса.

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«В следующем году я приму каждого члена НАТО на нашем саммите в Соединенных Штатах, чтобы отпраздновать 75-ю годовщину сильнейшего оборонного альянса в мировой истории», - заявил Байден.

Он также заверил союзников, что Вашингтон по-прежнему привержен пятой статье устава НАТО.

«Атака на одного - это атака на всех», - добавил президент США.

Ранее, как сообщала НСН, Байден заявил, что Украина преуспевает в конфликте.

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ФОТО: РИА Новости
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