Байден заявил, что Украина преуспевает в конфликте

Президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции в Киеве заявил, что Украина «преуспевает» в противостоянии с Россией, сообщает РИА Новости.

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По его словам, это происходит «несмотря на все ожидания».

«Вы преуспеваете, несмотря на все ожидания, кроме ваших собственных», - сказал американский лидер, выразив уверенность в том, что Киев «продолжит брать верх» над Москвой.

Ранее Байден заявил, что США и их союзники пообещали передать Украине примерно 700 танков, тысячи бронемашин, более двух млн снарядов, сообщает RT.

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