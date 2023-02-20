Байден заявил, что Украина преуспевает в конфликте

По его словам, это происходит «несмотря на все ожидания».

«Вы преуспеваете, несмотря на все ожидания, кроме ваших собственных», - сказал американский лидер, выразив уверенность в том, что Киев «продолжит брать верх» над Москвой.

Ранее Байден заявил, что США и их союзники пообещали передать Украине примерно 700 танков, тысячи бронемашин, более двух млн снарядов, сообщает RT.

