Байден пошутил, что занимается политикой уже 600 лет

Президент США Джо Байден пошутил, что находится в политике несколько сотен лет. Об этом глава государства заявил на мероприятии по сбору средств в штате Мэн, сообщает Белый дом.

В США заявили, что возможный импичмент в отношении Байдена не повлияет на его политику

«Я долго этим занимаюсь... Я здесь уже 600 лет», — отметил политик.

Ранее Байден заявил, что занимается внешней политикой США последние 207 лет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Кроме того, 80-летний глава государства шутил, что является «искусственным интеллектом».

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ФОТО: РИА Новости
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