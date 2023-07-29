Байден пошутил, что занимается политикой уже 600 лет
29 июля 202303:48
Президент США Джо Байден пошутил, что находится в политике несколько сотен лет. Об этом глава государства заявил на мероприятии по сбору средств в штате Мэн, сообщает Белый дом.
«Я долго этим занимаюсь... Я здесь уже 600 лет», — отметил политик.
Ранее Байден заявил, что занимается внешней политикой США последние 207 лет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Кроме того, 80-летний глава государства шутил, что является «искусственным интеллектом».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Байден пошутил, что занимается политикой уже 600 лет
- Крымский мост временно перекрыли второй раз за ночь
- В Германии мужчина ворвался в два дома и застрелил трех человек
- Совбез ООН осудил попытку смены власти в Нигере и призвал освободить президента
- Байден поручил выделить Тайваню военную помощь на $345 млн
- На Крымском мосту возобновили движение автомобилей
- Локальный режим ЧС ввели на месте падения обломков ракеты в Таганроге
- Первый зампред Центробанка Юдаева станет советником Набиуллиной
- Путин и лидеры африканских государств приняли декларацию саммита «Россия-Африка»
- Путин заявил о готовности России к мирным переговорам с Украиной
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru