В США заявили, что возможный импичмент в отношении Байдена не повлияет на его политику

«В центре его внимания находятся американские семьи, а они [республиканцы] нацелены на его семью», — сказала она. «Они могут делать все, что хотят, но мы <...> останемся непоколебимы», — отметила представитель американской администрации.

Ранее глава Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти предложил начать процедуру импичмента Байдену. По его словам, это необходимо в связи с расследованием предполагаемых коррупционных схем президента и его сына, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

