В США заявили, что возможный импичмент в отношении Байдена не повлияет на его политику

Заявление спикера Палаты представителей американского Конгресса Кевина Маккарти о готовности начать процедуру импичмента в отношении главы государства Джо Байдена не повлияют на его проводимую политику, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

В конгрессе США заговорили об импичменте Байдену

«В центре его внимания находятся американские семьи, а они [республиканцы] нацелены на его семью», — сказала она. «Они могут делать все, что хотят, но мы <...> останемся непоколебимы», — отметила представитель американской администрации.

Ранее глава Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти предложил начать процедуру импичмента Байдену. По его словам, это необходимо в связи с расследованием предполагаемых коррупционных схем президента и его сына, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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