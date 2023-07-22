Байден в шутку назвал себя искусственным интеллектом

Президент США Джо Байден пошутил, что является «искусственным интеллектом». Об этом политик заявил во время выступления в Белом доме с речью о проблеме разработок с применением ИИ.

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Одна из журналистов перед началом речи Байдена шутливо спросила у присутствовавших представителей руководства крупнейших технологических компаний США, настоящие ли они или являются примерами разработки с использованием ИИ. Бизнесмены рассмеялись, в это же время в помещение вошел Байден.

«ИИ - это я», — произнес президент.

Ранее Байден не смог найти выход со сцены после выступления в Филадельфии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектСШАДжо Байден

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