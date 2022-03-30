Байден по телефону пообщается с Зеленским
30 марта 202217:45
Президент США Джо Байден намерен 30 марта провести телефонную беседу с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба Белого дома.
В сообщении говорится, что разговор запланирован на 17:45 мск, главы государств «обсудят продолжающуюся поддержку Украины» на фоне спецоперации России.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили дальнейшие санкции против РФ.
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30 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru