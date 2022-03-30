Байден по телефону пообщается с Зеленским

В сообщении говорится, что разговор запланирован на 17:45 мск, главы государств «обсудят продолжающуюся поддержку Украины» на фоне спецоперации России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили дальнейшие санкции против РФ.