Байден по телефону пообщается с Зеленским

Президент США Джо Байден намерен 30 марта провести телефонную беседу с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба Белого дома.

Макрон и Путин проведут очередные телефонные переговоры

В сообщении говорится, что разговор запланирован на 17:45 мск, главы государств «обсудят продолжающуюся поддержку Украины» на фоне спецоперации России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили дальнейшие санкции против РФ.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДжо Байден
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