Макрон и Путин проведут очередные телефонные переговоры

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник планирует провести очередной разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

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Отмечается, что беседа глав государств запланирована на 17:30 по московскому времени.

Ранее представитель МИД Франции Анн-Клэр Лежандр анонсировала телефонные переговоры президентов 29 марта.

Предыдущий разговор Макрона и Путина состоялся 22 марта. Лидеры двух стран обменялись мнениями о ситуации вокруг Украины.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕГИ:Телефонный РазговорЭммануэль МакронВладимир Путин
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