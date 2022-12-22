Байден: Передача Украине ЗРК Patriot не является шагом к эскалации
Передача Украине зенитных ракетных комплексов Patriot не влечет за собой эскалации напряженности, считает президент США Джо Байден. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне.
«Мы рассматриваем [ЗРК Patriot) в качестве оборонительной системы вооружений. Это - оборонительная система, она не влечет за собой эскалации, она носит оборонительный характер», — цитирует Байдена РИА Новости.
Накануне США объявили о выделении нового масштабного пакета военной помощи Украине на $1,85 млрд, в который войдут в том числе ЗРК Patriot, пишет Ura.ru. Кроме того, Киеву планируют передать высокоточные ракеты для истребителей, отмечает Газета.ру.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 442 / сут.
Умерли
393 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+8 359 / сут.
- Байден: Передача Украине ЗРК Patriot не является шагом к эскалации
- Минобороны Тайваня отследило за сутки 39 китайских самолетов вблизи острова
- Стало известно, во сколько обойдется салат оливье в этом году
- «Засекли корректировщики»: Депутат Госдумы рассказал о ранении Рогозина в Донецке
- Зеленский: ВСУ смогут управлять американскими танками и самолетами
- Байден заявил, что Россия хочет «использовать зиму как оружие»
- Стало известно, когда приостановится ослабление рубля
- СМИ: Джастин Бибер продаст права на свою музыку за $200 млн
- Путин рассказал о направлениях сотрудничества с Белоруссией в космосе
- В Белом доме заявили, что меняли помощь Украине в зависимости от тактики Москвы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru