Байден: Передача Украине ЗРК Patriot не является шагом к эскалации

Передача Украине зенитных ракетных комплексов Patriot не влечет за собой эскалации напряженности, считает президент США Джо Байден. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

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«Мы рассматриваем [ЗРК Patriot) в качестве оборонительной системы вооружений. Это - оборонительная система, она не влечет за собой эскалации, она носит оборонительный характер», — цитирует Байдена РИА Новости.

Накануне США объявили о выделении нового масштабного пакета военной помощи Украине на $1,85 млрд, в который войдут в том числе ЗРК Patriot, пишет Ura.ru. Кроме того, Киеву планируют передать высокоточные ракеты для истребителей, отмечает Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВооружениеУкраинаСШАДжо Байден
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