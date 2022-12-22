Байден: Передача Украине ЗРК Patriot не является шагом к эскалации

«Мы рассматриваем [ЗРК Patriot) в качестве оборонительной системы вооружений. Это - оборонительная система, она не влечет за собой эскалации, она носит оборонительный характер», — цитирует Байдена РИА Новости.

Накануне США объявили о выделении нового масштабного пакета военной помощи Украине на $1,85 млрд, в который войдут в том числе ЗРК Patriot, пишет Ura.ru. Кроме того, Киеву планируют передать высокоточные ракеты для истребителей, отмечает Газета.ру.

