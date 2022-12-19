«Цель – уничтожение»: Возможные поставки Киеву ЗРК Patriot сочли провокацией
США опасаются предоставлять Киеву системы Patriot, которые станут целью российских военных. Специалисты оценивают последствия такого решения.
Поставки американских систем противовоздушной обороны Patriot на Украину позволят российским специалистам изучить их «вблизи» в боевых условиях, заявил обозреватель хорватской газеты Advance Антун Роша.
Он отметил, что в таком случае ЗРК станут приоритетом для российской стороны в плане уничтожения. В таком случае Москва попытается узнать о них подробности, что не устроит США.
Несмотря на подобного рода опасения, украинский лидер Владимир Зеленский вчера заявил, что ожидает приближения переговоров с Джо Байденом по этому вопросу к положительному исходу.
Председатель комитета по вопросам вооруженных сил палаты представителей США Адам Смит объяснил, что это все-таки «долгосрочный вопрос», и украинцы «не будут стрелять из ЗРК Patriot в течение следующих шести месяцев».
«Я думаю, что определенно есть движение, чтобы предоставить вооружение, но в краткосрочной перспективе речь скорее идет о зенитных ракетных комплексах NASAMS и некоторых возможностях по противодействию дронам», — отметил он.
При этом The Wall Street Journal сообщает, что американские военные для поставок Киеву ЗРК Patriot вынуждены будут использовать именно арсеналы своих союзников. По информации газеты, это связано с проявленной Вооруженными силами США халатностью, из-за которой было закуплено недостаточное количество комплексов.
СМИ ожидали решения от Вашингтона уже 15 декабря. Накануне помощник госсекретаря США Карен Донфрид заявила, что Вашингтон в ближайшее время объявит о выделении очередного пакета военной помощи Киеву. Позже Белый дом не подтверждил включение зенитно-ракетных комплексов Patriot в новый пакет военной помощи Украине.
В конце ноября Пентагон заявлял, что не планирует поставлять Patriot Украине. Однако пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отмечал, что противовоздушная оборона Украины остается главным приоритетом для Соединенных Штатов и международного сообщества.
Российская сторона на подобные обещания США реагирует однозначно. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев еще в конце ноября предупреждал, что, если НАТО предоставит Украине комплексы Patriot «вместе с натовским персоналом», они сразу же станут законной целью для российских военных.
«Если, как намекнул Столтенберг, НАТО поставит киевским фанатикам комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью наших Вооруженных сил. Надеюсь, атлантические импотенты это понимают», — написал он в своем Telegram-канале.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что обещание Байдена поставить Киеву современные системы ПВО затянет конфликт и сделает его «больнее», но не изменит конечного результата.
Поставки вооружения из США на Украину провоцируют прямой конфликт России и НАТО, считает первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
«США провоцируют нас на прямой конфликт с НАТО. Особенно, если они поставят ЗРК Patriot», — отметил Джабаров.
Возможная передача США Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot станет провокационным шагом, «который может привести к непредсказуемым последствиям», считают в посольстве России в Вашингтоне. Комментарий диппредставительства опубликован в его официальном Telegram-канале.
Специалисты оценивают возможные последствия такой поддержки США, несмотря на сомнения Вашингтона.
Если США поставят Украине ЗРК Patriot, то Киев сможет усилить защиту от российских крылатых ракет, а в этом случае еще больше снизится эффективность ударов по энергетической инфраструктуре, заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в разговоре с НСН.
«Для нашей авиации небо над Украиной все равно будет закрыто, потому что Patriot – это хорошая, нормальная система ПВО, как бы мы ее не высмеивали. Теоретически, ЗРК Patriot можно использовать и для ударов. Но думаю, что для нанесения наземных ударов Украине предоставят отдельные ракеты», - объяснил он.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков отметил, что против российских комплексов С-300 и С-400 у американского ЗРК нет шансов.
«Если ВСУ накопят порядка 150 ЗРК разного типа, они смогут закрыть небо над своей территорией. Поэтому нам нужно активнее уничтожать системы ПВО противника», - предупредил он.
Военный аналитик Алексей Леонков подчеркнул, что в любом случае украинские военные вряд ли будут управлять этими системами.
«"Patriot" в свое время не справились с беспилотниками в Саудовской Аравии. Еще один момент — это очень сложная система, срок обучения оператора на Patriot не меньше года, и вряд ли ею будут управлять украинские военные. Это будут либо европейские специалисты, либо американские инструкторы», - сказал он в интервью Life.
Он допустил, что американцы хотят испытать свою систему в тяжелых боевых условиях, потому что намерены строить на Украине систему ПВО и ПРО.
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