«Цель – уничтожение»: Возможные поставки Киеву ЗРК Patriot сочли провокацией

Поставки американских систем противовоздушной обороны Patriot на Украину позволят российским специалистам изучить их «вблизи» в боевых условиях, заявил обозреватель хорватской газеты Advance Антун Роша.

Он отметил, что в таком случае ЗРК станут приоритетом для российской стороны в плане уничтожения. В таком случае Москва попытается узнать о них подробности, что не устроит США.

Несмотря на подобного рода опасения, украинский лидер Владимир Зеленский вчера заявил, что ожидает приближения переговоров с Джо Байденом по этому вопросу к положительному исходу.

Председатель комитета по вопросам вооруженных сил палаты представителей США Адам Смит объяснил, что это все-таки «долгосрочный вопрос», и украинцы «не будут стрелять из ЗРК Patriot в течение следующих шести месяцев».

«Я думаю, что определенно есть движение, чтобы предоставить вооружение, но в краткосрочной перспективе речь скорее идет о зенитных ракетных комплексах NASAMS и некоторых возможностях по противодействию дронам», — отметил он.

При этом The Wall Street Journal сообщает, что американские военные для поставок Киеву ЗРК Patriot вынуждены будут использовать именно арсеналы своих союзников. По информации газеты, это связано с проявленной Вооруженными силами США халатностью, из-за которой было закуплено недостаточное количество комплексов.