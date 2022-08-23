СМИ: США не говорят обо всей своей военной помощи Украине

Соединенные Штаты поставляют Киеву больше военной помощи, чем об этом говорят официальные власти, сообщает Politico.

Украинский генерал заявил об опустевших складах США с вооружением

По данным американского издания, 19 августа высокопоставленный представитель Минобороны США признал, что Вашингтон в течение некоторого времени поставлял Украине противорадиолокационные ракеты HARM. При этом, заявлено об этом официально не было.

Кроме того, США включили в последний пакет военной помощи Киеву управляемые артиллерийские снаряды Excalibur. При этом в Вашингтоне также предпочли не афишировать такого рода шаг, сообщают источники газеты.

А в уведомлении президента США Джо Байдена в адрес Конгресса говорится, что направляемое Украине вооружение «не ограничено» тем перечнем, который фигурирует в документе на выделение нового транша военной помощи украинским властям.

Как сообщалось ранее, европейские союзники США по НАТО обратились к Вашингтону за дополнительными поставками вооружений, чтобы сдерживать Россию. Страны Балтии и Восточной Европы обратились к Вашингтону с просьбой увеличить оборонное производство и ускорить производство оружия для «сдерживания России».

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ФОТО: Вера Голосова//РИА Новости
ТЕГИ:ВооружениеУкраинаСША
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