СМИ: США не говорят обо всей своей военной помощи Украине

По данным американского издания, 19 августа высокопоставленный представитель Минобороны США признал, что Вашингтон в течение некоторого времени поставлял Украине противорадиолокационные ракеты HARM. При этом, заявлено об этом официально не было.

Кроме того, США включили в последний пакет военной помощи Киеву управляемые артиллерийские снаряды Excalibur. При этом в Вашингтоне также предпочли не афишировать такого рода шаг, сообщают источники газеты.

А в уведомлении президента США Джо Байдена в адрес Конгресса говорится, что направляемое Украине вооружение «не ограничено» тем перечнем, который фигурирует в документе на выделение нового транша военной помощи украинским властям.

Как сообщалось ранее, европейские союзники США по НАТО обратились к Вашингтону за дополнительными поставками вооружений, чтобы сдерживать Россию. Страны Балтии и Восточной Европы обратились к Вашингтону с просьбой увеличить оборонное производство и ускорить производство оружия для «сдерживания России».

