Байден объявил о готовности к новому раунду дебатов с Трампом

Байден отметил важность заключения врачей, а также необходимость соблюдения дистанции.

Предыдущий раунд состоялся 30 сентября. Немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН отметил, что по итогам первых дебатов не ясно, кто выиграет на грядущих президентских выборах 3 ноября в США.

Ранее сегодня заразившийся коронавирусом Трамп заявил, что покидает госпиталь Уолтера Рида, где он провел несколько дней, отметив свое отличное самочувствие.

