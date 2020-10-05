Байден объявил о готовности к новому раунду дебатов с Трампом

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден объявил о своей готовности к новым дебатам с действующим лидером США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Интерфакс.

Reuters: за Байдена готовы голосовать 51% американцев

Байден отметил важность заключения врачей, а также необходимость соблюдения дистанции.

Предыдущий раунд состоялся 30 сентября. Немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН отметил, что по итогам первых дебатов не ясно, кто выиграет на грядущих президентских выборах 3 ноября в США.

Ранее сегодня заразившийся коронавирусом Трамп заявил, что покидает госпиталь Уолтера Рида, где он провел несколько дней, отметив свое отличное самочувствие.

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