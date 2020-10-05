Байден объявил о готовности к новому раунду дебатов с Трампом
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден объявил о своей готовности к новым дебатам с действующим лидером США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Интерфакс.
Байден отметил важность заключения врачей, а также необходимость соблюдения дистанции.
Предыдущий раунд состоялся 30 сентября. Немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН отметил, что по итогам первых дебатов не ясно, кто выиграет на грядущих президентских выборах 3 ноября в США.
Ранее сегодня заразившийся коронавирусом Трамп заявил, что покидает госпиталь Уолтера Рида, где он провел несколько дней, отметив свое отличное самочувствие.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+10 888 / сут.
Умерли
21 475+117 / сут.
Выздоровели
982 тыс.+3 181 / сут.
- Трамп: Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад
- Путин в разговоре с Пашиняном выступил за срочное прекращение огня в Карабахе
- Лавров готов встретиться с коллегами из Армении и Азербайджана
- Главврач Коммунарки заявил, что Москва готова к новому пику COVID-19
- Роспотребнадзор: Переболевшие сезонным ОРВИ могут иметь антитела к COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru