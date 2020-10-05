Трамп: Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад
Заразившийся коронавирусом президент США Дональд Трамп заявил, что покидает госпиталь Уолтера Рида, где он провел несколько дней, отметив свое отличное самочувствие.
Трамп сообщил об этом в своем аккаунте в Twitter. По его словам, он покинет госпиталь в понедельник вечером. "Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад", - написал он.
Президент США также призвал не бояться коронавируса и не позволять болезни доминировать в своей жизни. По его словам, сегодня есть отличные лекарства и знания для борьбы с инфекцией.
Трамп был госпитализирован с коронавирусом 2 октября. Минувшие выходные он провел в военном госпитале рядом с Вашингтоном.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru