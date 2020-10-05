Трамп: Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад

Заразившийся коронавирусом президент США Дональд Трамп заявил, что покидает госпиталь Уолтера Рида, где он провел несколько дней, отметив свое отличное самочувствие.

Пресс-секретарь Дональда Трампа заразилась коронавирусом

Трамп сообщил об этом в своем аккаунте в Twitter. По его словам, он покинет госпиталь в понедельник вечером. "Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад", - написал он.

Президент США также призвал не бояться коронавируса и не позволять болезни доминировать в своей жизни. По его словам, сегодня есть отличные лекарства и знания для борьбы с инфекцией.

Трамп был госпитализирован с коронавирусом 2 октября. Минувшие выходные он провел в военном госпитале рядом с Вашингтоном.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:СШАТрамп
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