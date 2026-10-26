В России назвали размер финансовых потерь Франции из-за массовых беспорядков
Экономические потери, которые Франция понесла из-за массовых беспорядков, могут превысить €1,5 млрд. Об этом NEWS.ru заявила гендиректор «Центра отдыха и туризма» Люсинэ Кодякова.
По её словам, только в Париже может быть отменено порядка 10% бронирований в отелях. Также Кодякова отметила, что каждый день массовых беспорядков во французской столице «приводит к отмене примерно 1% резервирований на последующий месяц».
«В регионах, например в Анси, уже есть падение числа посетителей на 30% с момента начала активной фазы протестов 17 октября», - отметила она.
Эксперт добавила, что туристическая отрасль ежегодно приносит Франции около €70 млрд. Поэтому ситуация с беспорядками представляет серьезную угрозу.
Ранее глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что свыше 1,4 тысячи человек задержали на массовых протестах в стране 25 октября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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