В России назвали размер финансовых потерь Франции из-за массовых беспорядков

По её словам, только в Париже может быть отменено порядка 10% бронирований в отелях. Также Кодякова отметила, что каждый день массовых беспорядков во французской столице «приводит к отмене примерно 1% резервирований на последующий месяц».

«В регионах, например в Анси, уже есть падение числа посетителей на 30% с момента начала активной фазы протестов 17 октября», - отметила она.

Эксперт добавила, что туристическая отрасль ежегодно приносит Франции около €70 млрд. Поэтому ситуация с беспорядками представляет серьезную угрозу.

Ранее глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что свыше 1,4 тысячи человек задержали на массовых протестах в стране 25 октября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

