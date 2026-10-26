Экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе сказал НСН, что шансы Виктора Орбана на пост генсека во многом зависят от напора США: если американская дипломатия всерьез возьмется за продвижение кандидатуры, то сопротивление Франции и Великобритании можно преодолеть.

США считают экс-премьера Венгрии Виктора Орбана подходящим кандидатом на пост генсека ООН. Как сообщает The Wall Street Journal, в американской администрации полагают, что такая кандидатура сможет заручиться поддержкой России и Китая. Собеседник издания в Госдепартаменте оценивает шансы Орбана в 10 из 15 голосов членов Совета Безопасности. Полномочия Антониу Гутерриша, возглавляющего ООН с 2017 года, истекают 31 декабря 2026 года. Хотя источники The Wall Street Journal допускают поддержку идеи со стороны США, России и Китая, кандидатуру могут заблокировать другие постоянные члены Совета Безопасности ООН (например, Франция или Великобритания), обладающие правом вето.