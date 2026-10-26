«Продавят англичан и французов»: Раскрыты шансы Орбана на пост генсека ООН

Шансы Виктора Орбана на пост генсека ООН упираются в готовность США продавить кандидатуру и в возражения Франции и Великобритании, сказал НСН Сергей Орджоникидзе.

Экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе сказал НСН, что шансы Виктора Орбана на пост генсека во многом зависят от напора США: если американская дипломатия всерьез возьмется за продвижение кандидатуры, то сопротивление Франции и Великобритании можно преодолеть.

США считают экс-премьера Венгрии Виктора Орбана подходящим кандидатом на пост генсека ООН. Как сообщает The Wall Street Journal, в американской администрации полагают, что такая кандидатура сможет заручиться поддержкой России и Китая. Собеседник издания в Госдепартаменте оценивает шансы Орбана в 10 из 15 голосов членов Совета Безопасности. Полномочия Антониу Гутерриша, возглавляющего ООН с 2017 года, истекают 31 декабря 2026 года. Хотя источники The Wall Street Journal допускают поддержку идеи со стороны США, России и Китая, кандидатуру могут заблокировать другие постоянные члены Совета Безопасности ООН (например, Франция или Великобритания), обладающие правом вето.

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«Если американцы серьезно возьмутся за это дело, они продавят и англичан, и французов. Думаю, что с нашей стороны возражений не последует, и с китайской — тем более. Вопрос только в том, насколько Англия и Франция будут возражать — упрямо или не очень. Единственная проблема, за которую будут цепляться англичане и французы, — это второй европеец подряд на посту генсека. Плюс, вероятно, кандидатура не понравится большинству стран "третьего мира": для них, скажем, Аргентина ближе, чем Венгрия», — сказал собеседник НСН.

По его словам, независимо от того, кто станет следующим генсеком, ООН остро нуждается в реформах.

«Сама организация разрослась до неприемлемых пределов, и огромное количество финансовых средств уходит впустую. Например, один только аппарат организации "Дети наций" съедает больше 70% бюджета ООН — на мой взгляд, это совершенно недопустимо. Об этом я говорил много раз и когда курировал это направление как заместитель министра, и когда работал в самой ООН», — добавил Орджоникидзе.

Ранее кандидат в генсеки Организации Объединенных Наций Ивонн Баки выступила за переговоры Москвы и Киева, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / OLIVIER HOSLET / EPA
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