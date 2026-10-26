Экс-глава МИД Австрии допустила начало войны со стороны Европы

Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что иррациональность современной Европы при определенных условиях может подтолкнуть ее к началу войны. Об этом сообщает РИА Новости.

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По ее мнению, это не является неизбежным, но вопрос в том, способны ли европейцы пойти на такой шаг. Для журнала «Политика» Кнайсль написала статью, в которой анализирует возможные последствия подобного решения.

Экс-глава МИД Австрии добавила, что Европа вернулась к черно-белому мышлению, которое не учитывает все сложности жизни и международной дипломатии.

Недавно президент Владимир Путин назвал разговоры в ЕС о начале подготовки войны с РФ шизофренией.

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ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
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