Экс-глава МИД Австрии допустила начало войны со стороны Европы
Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что иррациональность современной Европы при определенных условиях может подтолкнуть ее к началу войны. Об этом сообщает РИА Новости.
По ее мнению, это не является неизбежным, но вопрос в том, способны ли европейцы пойти на такой шаг. Для журнала «Политика» Кнайсль написала статью, в которой анализирует возможные последствия подобного решения.
Экс-глава МИД Австрии добавила, что Европа вернулась к черно-белому мышлению, которое не учитывает все сложности жизни и международной дипломатии.
Недавно президент Владимир Путин назвал разговоры в ЕС о начале подготовки войны с РФ шизофренией.
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