Экс-глава МИД Австрии допустила начало войны со стороны Европы

По ее мнению, это не является неизбежным, но вопрос в том, способны ли европейцы пойти на такой шаг. Для журнала «Политика» Кнайсль написала статью, в которой анализирует возможные последствия подобного решения.



Экс-глава МИД Австрии добавила, что Европа вернулась к черно-белому мышлению, которое не учитывает все сложности жизни и международной дипломатии.



Недавно президент Владимир Путин назвал разговоры в ЕС о начале подготовки войны с РФ шизофренией.

