Сванидзе назвал следующего президента США после Байдена

Член СПЧ в беседе с НСН отметил, что Дональду Трампу уже точно не быть американским лидером.

Новый вице-президент США Камала Харрис поблагодарила всех женщин, которые «проложили для нее путь».

Член СПЧ и журналист Николай Сванидзе в беседе с НСН предположил, что именно Камала Харрис может стать следующим лидером американцев.

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«Это тоже интересно, знаете, Камала Харрис – первая женщина вице-президент. И возможно, она будет первой женщиной-президентом США, потому что, как мы с вами знаем, Байден – человек пожилой, а Камала Харрис в самом политическом рассвете. И я не исключаю, что это будет первая дама-президент. Она очень сильная женщина, кстати», – сказал он.

Также Сванидзе в интервью НСН согласился с мнением, что попытки Дональда Трампа оспорить итоги президентских выборов в США через суд не увенчаются успехом.

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ТЕГИ:Николай СванидзеВыборы в СШАДжо Байден
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