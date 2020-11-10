Сванидзе назвал следующего президента США после Байдена

«Это тоже интересно, знаете, Камала Харрис – первая женщина вице-президент. И возможно, она будет первой женщиной-президентом США, потому что, как мы с вами знаем, Байден – человек пожилой, а Камала Харрис в самом политическом рассвете. И я не исключаю, что это будет первая дама-президент. Она очень сильная женщина, кстати», – сказал он.

Также Сванидзе в интервью НСН согласился с мнением, что попытки Дональда Трампа оспорить итоги президентских выборов в США через суд не увенчаются успехом.

