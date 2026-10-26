Самойлова отказалась от полного лишения Джигана родительских прав

Блогер Оксана Самойлова решила не лишать полностью родительских прав своего экс-супруга Джигана (Денис Устименко). Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Адвокаты Самойловой Марина Дубровская и Ирина Кузнецова рассказали, что Самойлова намерена добиться ограничения родительских прав рэпера на полгода.

Также юристы отметили, что их клиентка готова к переговорам с экс-супругом и не исключает заключения мирового соглашения.

Ранее Самойлова призналась, что сожалеет о том, что в 2020 году решила не расторгать брак с Джиганом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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