Россиянам рассказали о последствиях чрезмерного расхода электричества
Коммунальные службы не имеют право отключать энергию за чрезмерный расход. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
Он указал, что если обычные электроприборы потребляют слишком много энергии, то владельцу квартиры это грозит лишь более крупной суммой в квитанции за электроэнергию.
По его словам, санкции последуют за использование энергии в коммерческих целях. Если будет доказано, что электричество тратилось на предпринимательскую деятельность, то гражданина обяжут доплатить разницу по коммерческим расценкам.
«Примером такой ситуации может стать обычная квартира, где объемы потребления внезапно вырастают до уровня небольшой швейной фабрики или автосервиса, работающих круглосуточно», - отмеил Бондарь.
Эксперт добавил, что отключение электроэнергии возможно из-за долга, который превышает сумму двух месячных плат по нормативу, а также в случае возникновения аварийной ситуации в проводке или при выявлении подключения в обход прибора учета.
Ранее юрист Михаил Пирогов заявил, что если бытовая техника вышла из строя из-за скачков напряжения или резкого отключения электроэнергии, то у граждан есть право на возмещение ущерба, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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