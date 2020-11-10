Возрождение интриги. СМИ забрали голоса у Байдена

Американский портал политических новостей и агрегатор соцопросов realclearpolitics вычел из предварительного результата кандидата Демократической партии на пост президента США Джо Байдена 20 голосов выборщиков, из-за чего тот лишился, по версии портала, большинства на выборах президента США.

Кандидат от Демократической партии теперь имеет 259 голосов выборщиков, что на 11 меньше, чем нужно для победы. Голоса 20 выборщиков вычли, так как результаты голосования в Пенсильвании еще не подведены, у действующего президента США Дональда Трампа, который представляет на выборах Республиканскую партию, по-прежнему 214 голосов выборщиков.

Ранее Трамп заявил о «большом прогрессе» в борьбе за голоса избирателей.

Напомним, 3 ноября в США состоялись всеобщие выборы. Ведущие американские СМИ отдали победу демократу Джозефу Байдена, хотя подсчет голосов еще продолжается. Действующий президент Дональд Трамп накануне объявил о своей победе «с большим отрывом» и заявил, что намерен обратиться в суд. В то же время многие американские СМИ уже заявили, что победил Байден, сам он также сделал об этом официальное заявление.

