СМИ: Создатель Claude компания Anthropic подала заявку на IPO
Компания Anthropic официально подала заявку на первичное публичное размещение акций. Разработчик модели Claude планирует торговаться на Nasdaq под тикером ANT. Об этом сообщает Bloomberg.
Документы подали в понедельник в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Конфиденциальную заявку на листинг организация отправила еще в июне.
Организаторами IPO выступают Goldman Sachs и Morgan Stanley, а также еще около 20 банков. Свои акции предложат сама Anthropic и некоторые ее акционеры, точное количество бумаг раскроют позже.
По данным Bloomberg, активная фаза подготовки может стартовать с 9 ноября, а масштаб размещения может оказаться сопоставим со SpaceX или превзойти его.
По информации издания, за первые шесть месяцев 2026-го чистый убыток Anthropic составил 80,7 млрд долларов при выручке 16,3 млрд. Годом ранее эти показатели были 13 млрд и 1,2 млрд соответственно.
Ранее компания судилась с Пентагоном. Она пыталась предотвратить включение в перечень организаций, которые, по мнению военного ведомства, представляют угрозу национальной безопасности.
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