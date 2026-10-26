СМИ: Создатель Claude компания Anthropic подала заявку на IPO

Документы подали в понедельник в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Конфиденциальную заявку на листинг организация отправила еще в июне.



Организаторами IPO выступают Goldman Sachs и Morgan Stanley, а также еще около 20 банков. Свои акции предложат сама Anthropic и некоторые ее акционеры, точное количество бумаг раскроют позже.



По данным Bloomberg, активная фаза подготовки может стартовать с 9 ноября, а масштаб размещения может оказаться сопоставим со SpaceX или превзойти его.



По информации издания, за первые шесть месяцев 2026-го чистый убыток Anthropic составил 80,7 млрд долларов при выручке 16,3 млрд. Годом ранее эти показатели были 13 млрд и 1,2 млрд соответственно.



Ранее компания судилась с Пентагоном. Она пыталась предотвратить включение в перечень организаций, которые, по мнению военного ведомства, представляют угрозу национальной безопасности.

