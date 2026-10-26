В Роспотребнадзоре объяснили, как не отравиться грибами
Чтобы не отравиться собранными грибами следует хранить их отдельно от других продуктов, а также не употреблять в пищу сырыми. Об этом со ссылкой на Роспотребназдор пишет «Газета.Ru».
В ведомстве указали, что перед приготовлением грибы необходимо тщательно вымыть и срезать с них все поврежденные участки. При варке некоторых грибов следует несколько раз менять воду, что позволит избавиться от всех вредных веществ. При засолке и мариновании нужно использовать только проверенные рецепты.
Если после употребления грибов появились тошнота, боль в животе, слабость и головокружение, то необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь, сохранив при этом остатки грибов до приезда врачей.
Ранее кандидат технических наук Дмитрий Быстров заявил, что назвать какой-либо определённый гриб самым полезным нельзя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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