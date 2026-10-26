Историк рассказал, что для России означает победа Лулы да Силвы в Бразилии

Он напомнил, что Россия и Бразилия не только являются основоположниками БРИКС, но и «играют активную роль в этом союзе».

«Поэтому мы можем, конечно, рассчитывать на сохранение такого же характера отношений, какие были прежде», — подчеркнул эксперт.

Ранее Луис Инасиу Лула да Силва обошел сенатора Флавио Болсонару во втором туре выборов президента Бразилии. После подсчета более 99% голосов он набрал 51,76% голосов, пишут «Известия».

