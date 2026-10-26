Историк рассказал, что для России означает победа Лулы да Силвы в Бразилии
Победа Луиса Инасиу Лулы да Силвы на президентских выборах в Бразилии означает дальнейшую стабилизацию её отношений с Россией. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил главный научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Лазарь Хейфец.
Он напомнил, что Россия и Бразилия не только являются основоположниками БРИКС, но и «играют активную роль в этом союзе».
«Поэтому мы можем, конечно, рассчитывать на сохранение такого же характера отношений, какие были прежде», — подчеркнул эксперт.
Ранее Луис Инасиу Лула да Силва обошел сенатора Флавио Болсонару во втором туре выборов президента Бразилии. После подсчета более 99% голосов он набрал 51,76% голосов, пишут «Известия».
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