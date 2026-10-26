Россиянам рассказали, что препараты для похудения не решат проблему ожирения

Он отметил, что подобные препараты дали врачам «действительно сильный инструмент», позволяющий работать «не на уровне обещаний, а на уровне измеримых показателей здоровья».

При этом эксперт указал, что «инъекция не заменяет комплексный подход» и призвал не превращать её «в самостоятельный бьюти-ритуал».

«Ожирение — хроническое, рецидивирующее заболевание. Если просто отменить препарат, не разобравшись в питании, уровне активности, сне и стрессе, вес нередко возвращается», - подчеркнул Круглик.

Врач добавил, что GLP-1-терапия не является «коротким курсом до идеальной цифры» - она рассматривается как часть комплексного лечения.

Ранее директор компании DSM Group Сергей Шуляк заявил «Радиоточке НСН», что не стоит демонизировать применение аналогов «Оземпика» для похудения.

