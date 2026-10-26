Россиянам рассказали, что препараты для похудения не решат проблему ожирения
«Оземпик» и прочие препараты класса GLP-1 пока не решили проблему ожирения окончательно. Об этом «Газете.Ru» заявил кандидат наук, пластический хирург, руководитель клиники, заведующий отделением пластической хирургии сети клиник VIP Clinic Сергей Круглик.
Он отметил, что подобные препараты дали врачам «действительно сильный инструмент», позволяющий работать «не на уровне обещаний, а на уровне измеримых показателей здоровья».
При этом эксперт указал, что «инъекция не заменяет комплексный подход» и призвал не превращать её «в самостоятельный бьюти-ритуал».
«Ожирение — хроническое, рецидивирующее заболевание. Если просто отменить препарат, не разобравшись в питании, уровне активности, сне и стрессе, вес нередко возвращается», - подчеркнул Круглик.
Врач добавил, что GLP-1-терапия не является «коротким курсом до идеальной цифры» - она рассматривается как часть комплексного лечения.
Ранее директор компании DSM Group Сергей Шуляк заявил «Радиоточке НСН», что не стоит демонизировать применение аналогов «Оземпика» для похудения.
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