Байден допустил, что Украина не сможет сразу взять Крым под контроль

Украина может не достичь своей цели захватить Крым сразу, считает президент США Джо Байден. Об этом политик заявил в интервью каналу ABC.

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Глава государства отметил, что Вашингтон не будет диктовать Киеву, «каким быть конечному результату». При этом, говоря о перспективах «возвращения» Крыма под контроль Украины, Байден отметил, что может «представить обстоятельства», при которых для этого понадобится «переходный период».

«Не все сразу», — заключил президент США.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров был и останется российским. При этом в регионе в качестве предупредительной меры создадут дополнительную оборонительную линию.

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ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:КрымУкраинаСШАДжо Байден
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