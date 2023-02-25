Байден допустил, что Украина не сможет сразу взять Крым под контроль
Украина может не достичь своей цели захватить Крым сразу, считает президент США Джо Байден. Об этом политик заявил в интервью каналу ABC.
Глава государства отметил, что Вашингтон не будет диктовать Киеву, «каким быть конечному результату». При этом, говоря о перспективах «возвращения» Крыма под контроль Украины, Байден отметил, что может «представить обстоятельства», при которых для этого понадобится «переходный период».
«Не все сразу», — заключил президент США.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров был и останется российским. При этом в регионе в качестве предупредительной меры создадут дополнительную оборонительную линию.
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