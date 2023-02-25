Байден допустил, что Украина не сможет сразу взять Крым под контроль

Глава государства отметил, что Вашингтон не будет диктовать Киеву, «каким быть конечному результату». При этом, говоря о перспективах «возвращения» Крыма под контроль Украины, Байден отметил, что может «представить обстоятельства», при которых для этого понадобится «переходный период».

«Не все сразу», — заключил президент США.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров был и останется российским. При этом в регионе в качестве предупредительной меры создадут дополнительную оборонительную линию.

