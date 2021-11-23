В России назвали «расстрельной командой» суда, строившие «Северный поток-2»

По словам главы Фонда энергетического развития, законодательные требования по санкциям в США будут исполняться, даже когда газопровод будет успешно работать.

«Действительно, «Северный поток-2» построен, но это догоняющие санкции. Вы принимали участие, это было выявлено, значит, попадаете под ограничения. Рука санкций неотвратима. Ровно в этой логике заявление Блинкена и было сделано. От того, что вы участвовали когда-то давно, наказание не уходит. Вы нарушили ограничения США. Теоретически, если они найдут еще одно судно, принимавшее участие в 2019 или в 2020 году, то тоже введут против него санкции. Газопровод может уже активно работать, а санкции еще будут вводиться против тех кораблей, которые его строили», - добавил эксперт.

При этом Пикин напомнил, что связанный с ФРГ корабль Blue Ship, попавший в первоначальный санкционный список, был оттуда исключен. По его словам, в отношении кораблей, которые относятся к юрисдикции Европейского союза, такие санкции не вводятся, поскольку это регулируется договоренностью с правительством Германии.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире «Радио России» отметила положительные перемены в отношениях России и США.

