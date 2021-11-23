В России назвали «расстрельной командой» суда, строившие «Северный поток-2»
Санкции против российской компании и строительного судна вводятся в соответствии с уже принятыми в США законами, напомнил Сергей Пикин.
Новые санкции США носят «догоняющий» характер в рамках ранее принятых ограничений, объяснил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». О санкциях против одного судна и одной связанной с Россией компании, которые участвовали в строительстве газопровода «Северный поток — 2», ранее заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен. Под ограничения попадут компания Transadria Ltd. и ее судно «Марлин».
«Я бы все-таки говорил, что это не новые санкции, а наказание по принятым ранее санкциям. То, что суда, участвовавшие в строительстве «Северного потока-2», подлежат подобному наказанию, было известно давно. Последнее решение Госдепартамента – это просто констатация факта: они участвовали, соответственно, подлежат ограничениям. Они были к этому готовы и, по сути, являлись частью расстрельной команды. Было понятно, что риски попасть под санкции для них максимальные», - отметил Пикин.
По словам главы Фонда энергетического развития, законодательные требования по санкциям в США будут исполняться, даже когда газопровод будет успешно работать.
«Действительно, «Северный поток-2» построен, но это догоняющие санкции. Вы принимали участие, это было выявлено, значит, попадаете под ограничения. Рука санкций неотвратима. Ровно в этой логике заявление Блинкена и было сделано. От того, что вы участвовали когда-то давно, наказание не уходит. Вы нарушили ограничения США. Теоретически, если они найдут еще одно судно, принимавшее участие в 2019 или в 2020 году, то тоже введут против него санкции. Газопровод может уже активно работать, а санкции еще будут вводиться против тех кораблей, которые его строили», - добавил эксперт.
При этом Пикин напомнил, что связанный с ФРГ корабль Blue Ship, попавший в первоначальный санкционный список, был оттуда исключен. По его словам, в отношении кораблей, которые относятся к юрисдикции Европейского союза, такие санкции не вводятся, поскольку это регулируется договоренностью с правительством Германии.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире «Радио России» отметила положительные перемены в отношениях России и США.
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