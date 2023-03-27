Азербайджан предложил армянам Карабаха провести вторую встречу в Баку
Азербайджанская сторона предложила представителям армянской общественности Карабаха провести вторую встречу в Баку. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации президента Азербайджана.
Отмечается, что встречу предлагается провести в первую неделю апреля. Так на встрече планируют обсудить вопросы реинтеграции, а также реализации инфраструктурных проектов в Карабахе.
Ранее глава Министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе заседания профильной комиссии парламента республики заявил, что Армения намерена направить в Лачинский коридор и Нагорный Карабах миссии ОБСЕ и ООН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что рад тому, что Армения не отказывалась от развертывания миссии ОДКБ, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+10 940 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+9 899 / сут.
- В Австралии заявили, что россияне смогут выступить на Олимпиаде в Брисбене
- Киевское направление Московской железной дороги станет Калужским
- Марочко заявил о тяжелой ситуации для Киева в Артемовске
- СМИ: Военные ВСУ пожаловались, что на Артемовском направлении закончились дроны
- Производственное предприятие ИКЕА в Новгороде купила российская компания
- Азербайджан предложил армянам Карабаха провести вторую встречу в Баку
- Военная контрразведка Польши задержала иностранца по подозрению в шпионаже в пользу РФ
- СМИ: Нетаньяху приостановит судебную реформу
- Экономист Колташов предрек экономике Китая сложный период
- Рогов: Мелитополь обстреляли управляемыми ракетами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru