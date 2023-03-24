Армения захотела направить в Нагорный Карабах миссии ОБСЕ и ООН
Армения намерена направить в Лачинский коридор и Нагорный Карабах миссии ОБСЕ и ООН. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе заседания профильной комиссии парламента республики, сообщило агентство ТАСС.
По словам дипломата, армянское руководство пытается сделать это, чтобы международные миссии смогли собрать факты в регионе.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что рад тому, что Армения не отказывалась от развертывания миссии ОДКБ.
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