Армения захотела направить в Нагорный Карабах миссии ОБСЕ и ООН

Армения намерена направить в Лачинский коридор и Нагорный Карабах миссии ОБСЕ и ООН. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе заседания профильной комиссии парламента республики, сообщило агентство ТАСС.

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По словам дипломата, армянское руководство пытается сделать это, чтобы международные миссии смогли собрать факты в регионе.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что рад тому, что Армения не отказывалась от развертывания миссии ОДКБ.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости/Арам Нерсесян
ТЕГИ:Нагорный КарабахОБСЕООНАрмения

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