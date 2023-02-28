Глава МИД Азербайджана раскритиковал позицию Армении по мирному договору
Позиция Армении по работе над мирным договором является неконструктивной. Такое заявление сделал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что Азербайджан проинформировал российскую сторону о ситуации по некоторым вопросам.
Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в беседе с НСН отмечал, что Запад пытается воспользоваться нестабильной ситуацией в Нагорном Карабахе и использовать Армению для ослабления России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru