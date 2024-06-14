«Турция и Таиланд»: Кто готовится пополнить БРИКС из 29 стран-кандидатов
Все желающие 29 стран вряд ли вступят, но две-три авторитетные страны могут присоединиться к БРИКС, рассказал НСН профессор факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Александр Лукин.
Наибольшие шансы вступить в БРИКС имеют крупные и влиятельные страны, такие как Турция и Таиланд, рассказал востоковед, профессор факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Александр Лукин в интервью НСН.
В статусе полноправного члена или государства-партнера к БРИКС хотят присоединиться еще 29 государств, среди которых Вьетнам, Сирия, Индонезия, Азербайджан, Таиланд и Турция, пишет «Коммерсант». Также в список вошли и африканские государства, такие как Эритрея, Южный Судан и Чад. Помимо этого, отдельно в списке идет Палестина, которая не имеет полноценного признания в мире. Уточняется, что все страны официально подали заявку на вступление. Лукин отметил, что БРИКС, в любом случае, будет расширяться.
«Все 29 стран вряд ли вступят, но две-три страны могут присоединиться официально как члены этой группы. Что касается остальных, то там есть разные формы сотрудничества. БРИКС+, например, который дает право на участие в мероприятиях более подготовительного уровня. Например, Таиланд подал заявку. Я думаю, что вполне возможно его принять, потому что это нейтральная страна. Наибольшие шансы попасть в БРИКС имеют крупные или влиятельные страны. БРИКС постепенно будет расширяться, потому что это популярная группа для государств глобального Юга», - подчеркнул он.
Говоря о возможном присоединении Палестины, Лукин отметил, что это маловероятно.
«Выгода для Палестины в участии в БРИКС будет большая, потому что это пока вообще не государство. Это будет для нее знаком престижа. Половину существующей ее территории контролирует террористическая организация ХАМАС. Поэтому, я думаю, другим странам от ее участия мало будет прока. Возможно, ей дадут какой-то статус наблюдателя для определенных целей, но полноправным членом она вряд ли будет», - предположил он.
Турция, по его словам, имеет все шансы на присоединение к организации, однако непонятно, примет ли она сама такое решение.
«Вопрос в том, что Турция — это член НАТО, и решится ли она сама вступить в БРИКС, пока непонятно. В принципе, Турция - это страна, которая по своему размеру, статусу и влиянию может быть членом БРИКС. Возражения могут быть только среди партнеров Турции по НАТО, которые будут рекомендовать ей этого не делать», - пояснил Лукин.
Ранее стало известно, что в Москве 20-21 июня пройдет первый туристический форум БРИКС, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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