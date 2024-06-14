«Турция и Таиланд»: Кто готовится пополнить БРИКС из 29 стран-кандидатов

В статусе полноправного члена или государства-партнера к БРИКС хотят присоединиться еще 29 государств, среди которых Вьетнам, Сирия, Индонезия, Азербайджан, Таиланд и Турция, пишет «Коммерсант». Также в список вошли и африканские государства, такие как Эритрея, Южный Судан и Чад. Помимо этого, отдельно в списке идет Палестина, которая не имеет полноценного признания в мире. Уточняется, что все страны официально подали заявку на вступление. Лукин отметил, что БРИКС, в любом случае, будет расширяться.

«Все 29 стран вряд ли вступят, но две-три страны могут присоединиться официально как члены этой группы. Что касается остальных, то там есть разные формы сотрудничества. БРИКС+, например, который дает право на участие в мероприятиях более подготовительного уровня. Например, Таиланд подал заявку. Я думаю, что вполне возможно его принять, потому что это нейтральная страна. Наибольшие шансы попасть в БРИКС имеют крупные или влиятельные страны. БРИКС постепенно будет расширяться, потому что это популярная группа для государств глобального Юга», - подчеркнул он.

Говоря о возможном присоединении Палестины, Лукин отметил, что это маловероятно.