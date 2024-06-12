Посол Моргулов: К БРИКС хотят присоединиться еще 30 государств
Как минимум 30 стран выражают готовность присоединиться к БРИКС, заявил посол России в КНР Игорь Моргулов. Об этом пишет ТАСС.
Дипломат напомнил, что в объединение уже вступили десять государств, БРИКС по объему ВВП превысил Группу семи.
«К бриксовской семье хотят в той или иной форме присоединиться еще 30 государств со всех частей света», — подчеркнул Моргулов.
По словам посла, Россия придает приоритетное значение взаимодействию в объединении в рамках своего текущего председательства, сквозная тема которого — укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Между тем глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил о желании республики вступить в БРИКС, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru