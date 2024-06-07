Путин: Страны БРИКС превзошли G7 по общему ВВП

Общий ВВП входящих в БРИКС государств в настоящее время превышает суммарный ВВП стран «Большой семерки» (G7). Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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На пленарном заседании ПМЭФ-2024 он отметил, что эти тенденции «не только сохраняются, а ускоряются, усиливаются».

«Имею в виду темпы экономического роста сегодня и на ближайшую перспективу», - заключил российский лидер.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что республика хочет присоединиться к БРИКС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
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