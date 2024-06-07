Путин: Страны БРИКС превзошли G7 по общему ВВП
7 июня 202418:53
Общий ВВП входящих в БРИКС государств в настоящее время превышает суммарный ВВП стран «Большой семерки» (G7). Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На пленарном заседании ПМЭФ-2024 он отметил, что эти тенденции «не только сохраняются, а ускоряются, усиливаются».
«Имею в виду темпы экономического роста сегодня и на ближайшую перспективу», - заключил российский лидер.
Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что республика хочет присоединиться к БРИКС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru