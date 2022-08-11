ООН выступила против дискриминации россиян
В ООН заявили, что выступают против дискриминации. Таким образом в организации прокомментировали слова эстонского премьера о запрете въезда россиянам в зону Шенгена.
Накануне глава правительства Эстонии Кая Каллас заявила, что посещение европейских стран это не право, а привилегия. По ее мнению, для россиян въезд в Европу должен быть закрыт.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова назвала возможность прекращения выдачи туристических виз россиянам «откровенно дискриминационной политической мерой».
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