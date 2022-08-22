Польша потребовала от всех стран Евросоюза прекратить выдачу шенгенских виз россиянам
Польша требует от стран Евросоюза прекратить выдавать россиянам шенгенские визы. Об этом заявил замминистра иностранных дел республики Шимон Шинковский вель Сенк.
Чиновник отметил, что Варшава несколько месяцев назад перестала выдавать туристические визы гражданам РФ.
«Мы ограничили выдачу виз только гуманитарными ситуациями, там, где есть карты поляка, где есть члены семей. Это узкая группа. Мы ограничили выдачу виз примерно на 80%», — сказал Шинковский в эфире Польского радио.
Замглавы МИД указал, что Польша требует ввести подобную политику прекращения выдачи турвиз на уровне ЕС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru