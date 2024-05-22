Кремль счёл экспроприацией решение ЕС передать Киеву доходы от активов РФ

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «экспроприацией» предполагаемую передачу Евросоюзом Украине доходов от замороженных суверенных активов России. Пресс-секретарь президента РФ при этом обратил внимание на то, что ЕС «осторожничает» в своём решении, поскольку осознаёт его потенциальную опасность.

Однако, по словам Пескова, даже урезанный вариант конфискации не меняет сути дела, поскольку все эти доходы получены от авуаров РФ, поэтому передача их на иные цели нарушает все правила и нормы международной финансово-экономической системы.

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Совет Евросоюза 21 мая окончательно утвердил решение о направлении 90% доходов от замороженных активов РФ в свой бюджет. Затем эти средства пойдут на оказание военной помощи Украине и на программы её восстановления.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», согласно опубликованному сегодня тексту документа, ЕС не собирается передавать РФ доходы от ее активов даже после завершения действия санкций.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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